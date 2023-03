İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian Türkiyəyə səfəri çərçivəsində zəlzələ baş verən ərazilərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iranlı nazir Adıyamanda İslam Respublikası Qızıl Aypara Cəmiyyətinin bu şəhərdəki müvəqqəti məskunlaşma düşərgəsini ziyarət edib.

O, Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkmiş insanların yerləşdirilməsi üçün təmin edilən obyektlərə baş çəkib və zəlzələdən zərərçəkənlərlə söhbət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.