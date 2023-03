Gürcüstanda səhərə qədər etiraz aksiyasının keçirildiyi parlamentin qarşısında hazırda sakitlikdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərazidə nəqliyyatın hərəkəti bərpa ediliib.

Xatırladaq ki, Gürcüstan parlamenti martın 7-si birinci oxunuşda “xarici agentlər haqqında” qanun layihəsini qəbul edib. Bunun ardınca Tbilisidə qanun layihəsi ilə bağlı keçirilən etiraz aksiyalarında vəziyyət gərginləşib. Akiya zamanı 113 nəfərin saxlanıldığı bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.