Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçunun meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Araşdırma nəticəsində meyitin hərbçi Andranik Karoeviç Ohanyana məxsus olduğu bəlli olub.

Hadisənin baş vermə şəraitinin müəyyən edilməsi üçün araşdırma aparıldığı bildirilib. Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

