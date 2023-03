Çempionlar Liqasında bu həftənin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA-nın saytında azarkeşlər arasında keçirilən səsvermədə "Benfika"nın oyunçusu Rafael Silva 1-ci olub. O, Mark Kukurelya ("Çelsi"), Tomas Müller ("Bavariya") və Fikayo Tomorini ("Milan") qabaqlayıb.

Qeyd edək ki, portuqaliyalı hücumameyilli yarımmüdafiəçi ÇL-in 1/8 finalında "Brügge" ilə cavab matçında (5:1) dubla imza atıb və 1 qolun ötürməsini verib.

