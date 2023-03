"WhatsApp"da çoxdandır gözlənilən funksiya aktivləşdi

“WhatsApp” populyarlığını qorumaq üçün özünü təkmilləşdirməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp”ın bu dəfəki yeniliyi “WhatsApp”ın Windows tətbiqindən istifadə edənlər üçün nəzərdə tutulub. Bildirilir ki, işçilərin əksəriyyəti ofisdə olarkən “WhatsApp”ın Windows tətbiqindən istifadə etməyə üstünlük verirlər. Bunu nəzərə alan sosial media 2.2309.2.0 kodlu test versiyasında yeni funksiyalar əlavə edib. Yeni dəyişikliyə əsasən istifadəçilər Windows proqramında söhbət tarixçələrini asanlıqla idarə edə biləcəklər.

Bu yeniləmə ilə istifadəçilər söhbətdə birdən çox mesaj seçib onları yönləndirə və ya silə biləcəklər. Dəyişiliklər hələlik test mərhələsindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.