"Whatsapp" messencerində statusa səsli mesaj yerləşdirmək artıq hər kəs üçün mümkün olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Meta" şirkəti məlumat yayıb.

Yeniləmə iOS istifadəçiləri üçün artıq əlçatandır.

