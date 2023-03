La Liqada bu gün “El-Klasiko” oynanılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26-cı turda lider “Barselona” 2-ci pillədəki “Real”la qarşılaşacaq. Matç yerli Bakı vaxtı ilə saat 00:00 başlayacaq.

Bu komandalar arasında İspaniya kubokunun yarımfinalında keçirilən sonuncu görüşdə Kataloniya təmsilçisi 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, “Barselona” hazırda 65 xalla 1-ci, “Real” 56 xalla 2-cidir.

