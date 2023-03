Tünzalə ölümündən 2 gün öncə qızına bunu deyib - Həyat yoldaşı yazdı

Mərhum Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Röyal onun haqqında paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Röyal T. Əliyevanın ölümündən 2 gün öncə onlarla vidalaşdığını vurğulayıb.

"Bir gün evə gəldim ki, Tunuş Zəhrama deyir ki, "Gözəl qızım, mən olmayacam, atanın sözünə qulaq as"... Hər ikisi ağlayırdı. Bu sözü övladına demək üçün insanda böyük ürək olmalıdır. Bu sözü kim deyə bilərdi övladına? Bu ölümündən 2 gün qabaq idi. Mənimlə də sağollaşdı. Allahım şahiddir ki, o anı mən necə keçirtdim. Həyat, ömür-gün yoldaşın, sevdiyin o gözəl xanım səninlə vidalaşır. Mən o an evdən çıxıb getdim. Onun gözlərində nələr gördüm o an, ilahi?! Gözəl yarım, Zəhram necə də sənə bənzəyir! Mənim tək varlığım sən idin, indi isə tək yaşamaq səbəbim sənin qızındır!", - deyə, Röyal bildirib.

Qeyd edək ki, T. Əliyeva bu ilin yanvarında xərçəngdən vəfat edib.

