Xəbər verdiyimiz kimi, "Səs Azərbaycan: Doğma nəğmələr"in qalibi Zülfü Əsədzadə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, finalda "Dərviş band" qrupu Xalq artisti Niyaməddin Musayevin “Dünya sənin, dünya mənim” mahnısını fərqli tərzdə ifa edib. Mahnı sosial media seqmentində paylaşılaraq maraqla qarşılanıb.

İzləyicilər mahnının yeni formatını da bəyəndiklərini bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.