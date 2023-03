ABŞ “MiQ-29” qırıcılarının Ukraynaya təhvil verilməsinə görə kompensasiya olaraq Slovakiyaya 12 yeni “Bell AH-1Z Viper” döyüş helikopteri, həmçinin 500-dən çox “AGM-114 Hellfire” raketi təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Slovakiyanın müdafiə naziri Yaroslav Nad bildirib.

Onun sözlərinə görə, ABŞ bu təyyarələrə xidmət göstərəcək pilotlar və kadrlar hazırlamağa da hazırdır.

Silahların dəyəri 340 milyon avrodur. Ölkə hökuməti yaxın vaxtlarda Vaşinqtonun təklifinə baxacaq.

