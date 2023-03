Xəbər verdiyimiz ki, dünən dünyasını dəyişən Oqtay Əliyevlə vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən yazır ki, prodüserlə son görüşünü edən yaxınlarının halı pisləşib.

Məlumata görə, mərhumun Yasamaldakı evinə üçüncü təcili tibbi yardım maşını çağırılıb.



