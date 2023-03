“WhatsApp” iki yeni funksiyanı təqdim etdi

“WhatsApp” 2 yeni funksiya ilə tətbiqini zənginləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk funksiya qrup adminləri üçün nəzərdə tutulub. Beləə ki, qrupa kimin qoşula bilib-bilməyəcəyinə adminlər qərar qərar verə biləcək. Adminlərin dəvət linki olduqda qrup çatında yeni şəxsi qəbul etmək və ya rədd etmək seçimi olacaq.

Bu funksiya ilə "WhatsApp" qrup administratorları daha çox nəzarət əldə edəcəklər. Həmçinin, nəzarət funksiyası hər kəs üçün əlçatan olacaq. Beləliklə, istifadəçinin dəvət linki olsa belə, qoşulmadan əvvəl adminin təsdiqini gözləməli olacaq.

Yeniləmədən sonra gələn başqa bir funksiya, telefon kitabçasındakı şəxslərin hansı qrupları birləşdirdiyini görməkdir.

İctimai qrup funksiyası üçün sadəcə "WhatsApp" axtarış nəticələrinə şəxsin adını yazmaq kifayətdir. Bu xüsusiyyət kiçik bir dəyişiklik kimi görünsə də, düzgün qrupu tapmağa kömək edir. Bütün bunlara əlavə olaraq şirkət yeniliklərin yaxın həftələrdə istifadəyə verilməyə başlayacağını bildirir. Bunun üçün tətbiqi yeniləmək lazım olacaq.

