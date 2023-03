Müğənni Gülay Zeynallı qızı Sahilə ilə birgə Maldiv adalarında dincəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

İfaçı övladı ilə birgə istirahət görüntülərini instaqramda izləyicilərlə bölüşüb. Həmin fotoları təqdim edirik:

