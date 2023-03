Moskvada yaşayan tanınmış müğənni İlqar Əsgərov vəfat edib.

Metbuataz news24.az-a istinadən xəbər verir ki, 42 yaşlı müğənni martın 25-də qəfil ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

Yaxınları bildirib ki, əslən Ordubad rayonun Dəstə kəndindən olan İlqar Əsgərov bir müddət əvvəl Bakıya gəlib və Novruz bayramını Azərbaycanda qeyd edib.

O, Bakıda bir neçə toyda da iştirak edib və martın 23-də Moskvaya yola düşüb. 2 gün sonra isə müğənni qəfil dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

