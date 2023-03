Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Fələstinin xarici işlər naziri Riyad Əl-Maliki ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.



Hazırda Azərbaycan və Fələstin XİN başçılarının geniş tərkibli görüşü keçirilir.

