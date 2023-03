Azərbaycanın qadın paralimpiyaçısı Sona Ağayeva Xorvatiyada gümüş medal qazanıb.

Milli Paralimpiya Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, o, "Zagreb 2023 World Boccia Challenger" turnirində fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.

Qeyd edək ki, yarış “Paris-2024” Yay Paralimpiya Oyunlarında iştirak üçün reytinq xalları qazandırır.

