Rusiyanın Zabaykal diyarının paytaxtı Çitada fırtınalı külək və yanğına görə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı əmri mer səlahiyyətlərini icra edən Andrey Qrenişin imzalayıb.

Şəhər hakimiyyətinin məlumatına görə, küləyin sürəti saniyədə 22 metrə çata bilər ki, bu da yanğınının yayılmasına səbəb olar.

