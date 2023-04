Dünya şöhrətli futbolçu Kriştiano Ronaldo ilk dəfə ötən il aldığı 10 milyon dollarlıq avtomobili ilə ictimaiyyət arasına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı həyat yoldaşı Corcina Rodrigezlə birlikdə "Bugatti Centodieci" markalı maşınında İspaniyadakı restoranların birinə gəlib.

Qeyd edək ki, məhdud sayda olan superkardan dünyada 10 ədəddir.

