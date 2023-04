"WhatsApp" istifadəçilərinə yeni funskiya təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra istifadəçilər barmaq izi və ya şifrədən istifadə edərək müəyyən söhbətləri kilidləyə biləcəklər.

Hazırda "Android" və "iOS"da "WhatsApp"ı kilidləmək olur. Lakin yeni funskiyada "WhatsApp" tək-tək şəxslər üzrə belə bir funksiyanı yerinə yetircək.

Yeniliyin nə vaxt aktiv olacağı hələki bəlli deyil.

