Salyanda evdə yanğın çıxdı - Uşaqlardan biri öldü

Salyan rayonunun Həsənli kəndində ümumi sahəsi 130 m² olan birmərtəbəli, 4 otaqlı evin yanar konstruksiyaları və qamışdan ibarət dam örtüyü 100 m² sahədə yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat FHN-nin rəsmi saytıda yer alıb.

Qeyd edilib ki, yanğından mühafizə bölmələri hadisə yerinə çatana kimi 2 nəfər (uşaq) xəstəxanaya aparılıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə daxil olan məlumata əsasən, uşaqlardan biri xəstəxanada vəfat edib.

