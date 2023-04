Yayda "Qarabağ"da daha bir ayrılıq baş tutacaq.

Metbuat.az Fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, Filip Ozobiçin cari mövsümün sonu başa çatacaq müqaviləsi yenilənməyəcək. Belə ki, Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov xorvatiyalı futbolçunu komandada saxlamaqda maraqlı deyil.

Buna 31 yaşlı yarımmüdafiəçinin tez-tez zədələnməsi və oynadığı matçlarda komandaya faydalı ola bilməməsi səbəb olub.

Qeyd edək ki, Ozobiç 2018-ci ildən "Qarabağ"ın formasını geyinir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.