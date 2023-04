"Twitter"in loqosu dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Twitter"in sahibi İlon Mask ənənəvi sərçə loqosunu "Dogecoin"lə (kriptovaluyta) dəyişib.

Xatırladaq ki, bu dəyişiklikdən sonra "Dogecoin" kriptovalyutasının dəyəri artıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.