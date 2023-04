İlham Əliyev tacikistanlı həmkarını Azərbaycana səfərə dəvət edib

Emoməli Şərifoviç Azərbaycana üç rəsmi səfər edib, mən də Tacikistana üç rəsmi səfər etmişəm. Bu, bizim münasibətlərin dinamikasına dəlalət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Düşənbədə Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon ilə birgə mətbuata bəyanatında söyləyib.

Tacikistanlı həmkarı Emoməli Rəhmonu Azərbaycana səfərə dəvət edən dövlətimizin başçısı deyib: “Fikrimcə, gələcəkdə bu səfərlər daha intensiv olacaq, birlikdə işləyəcək, dostluq edəcək və birgə gələcəyimizi quracağıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.