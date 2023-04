“Samsung” şirkəti “Galaxy S10” və “Galaxy A50” markalı smartfonlara dəstəyi dayandırır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, istinadən xəbər verir ki, bu telefonlar artıq Android yeniləmələrini qəbul etməyəcək.

Qeyd edək ki, "samsung" şirkəti fevral ayında “Apple”ı keçərək qlobal smartfon bazarına liderlik edir.

