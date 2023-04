İran Azərbaycandakı səfirini dəyişir? - RƏSMİ AÇIQLAMA

İran Azərbaycandakı səfirini dəyişməyəcək.

Metbuat.az Mehr Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Naser Kənani Tehranın Bakıdakı səfirinin dəyişəcəyi barədə xəbərlərə münasibət bildirərkən deyib: "Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik postların dəyişdirilməsi normaldır, hazırda isə heç bir yenilik yoxdur", - deyə XİN rəsmisi vurğulayıb.

Xatırladaq ki, Abbas Musəvi 2020-ci ildən İranın Bakıdakı diplomatik korpusuna rəhbərlik edir.

Gülər Seymurqızı

