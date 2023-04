“WhatsApp” statuslarla bağlı daha bir funksiyanı təkmilləşdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra istifadəçilər statuslarını birbaşa “Facebook” sosial şəbəkəsinə də göndərə biləcəklər.

Seçimi “status məxfilik parametrləri”ndə aktivləşdirmək mümkün olacaq.

