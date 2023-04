​“WhatsApp”da mesajlarla bağlı möhtəşəm YENİLİK

“WhatsApp” messencerində istifadəçilər mesajların, foto və videoların ehtiyat nüsxəsini çıxara biləcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp”ın yeni yaradılan funksiyası hər bir istifadəçiyə “Google Drive” və ya “Apple iCloud” hesabında ehtiyat nüsxələri çıxarmağa imkan verəcək.

Belə ki, istifadəçilər ehtiyat nüsxə çıxarmaq üçün əvvəlcədən “Google Drive” və ya “Apple iCloud” hesabı açmalıdırlar. Bu hesablar olmadan ehtiyat çıxarma funksiyasından istifadə etmək mümkün deyil.

Yeni funksiya bir neçə həftə ərzində aktivləşdiriləcək.

