“Ermənistan Praqa və Soçidə əldə olunan razılaşmalar əsasında Azərbaycanla sərhədin delimitasiyasına hazırdır”.

Metbuat.az “Novosti Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasından əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Ermənistan, həmçinin daha əvvəl elan olunan prinsiplər əsasında nəqliyyat və iqtisadi regional yolların açılmasına da hazırdır.

