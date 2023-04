Bu gecə üçüncü Qədr (Əhya) gecəsidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, üçüncü Qədr gecəsi aprelin 13-dən 14-nə keçən gecədir.

