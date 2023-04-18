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İlon Mask elan etdi: “​ChatGPT”yə rəqib gəlir

İlon Mask elan etdi:
11:30 18 Aprel 2023
91 Texnologiya
Gülbəniz Hüseynli
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Texnologiya maqnatı İlon Mask süni intelekt ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mask “Fox news” kanalına açıqlamasında bildirib ki, o ChatGPT adlı süni intellekt proqramına alternativ yaratmaq haqqında düşünür.

O hesab edir ki, əgər süni inletekt səhv istiqamətə doğru idarə olunarsa “sivilizasiyanın məhvinə” səbəb ola bilər.

Maskın yaratmaq istədiyi süni intelekt proqramı “TruthGPT” adlanır. Mask onu da qeyd edib ki, “TruthGPT” təhlükəsizliyə aparan ən yaxşı yol ola bilər.

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metbuat.az

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