Türkiyənin tanımış modeli, aktrisa Defne Samyelinin 19 yaşlı qızı Derin Talu zorakılığa məruz qalıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, 19 yaşlı qızı onun bir müddətdir birlikdə olduğu Emircan Şahin döyüb.

Bildirilir ki, tərəflər arasında mübahisədən sonra sevgilisi Derin Taluya güc tətbiq edib. 19 yaşlı qızın model anası iddiaları təsdiq edib.Lakin o, hadisə barədə əlavə məlumat verməyib.



