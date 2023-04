Tərtər Polis Şöbəsində yeni təyinat olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasında polis olan Elvin Şabanov Tərtər rayon Polis Şöbəsinin İctimai Təhlükəsizlik Bölməsinin baş inspektoru təyin edilib.

Qeyd edək ki, E.Şabanov 2013- 2019-cu ilərdə Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmış Faiq Şabanovun qardaşı oğludur.

