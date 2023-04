Bu gündən etibarən 4 telefonda eyni "WhatsApp" hesabından istifadə etmək mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Meta” şirkətinin rəhbəri Mark Zukerberq məlumat verib.

Bildirilib ki, ötən ildən bütün dünyada "WhatsApp" istifadəçilərinin təhlükəsizlik və məxfilik səviyyələrini qorumaq üçün bir sıra tədbirlər görülüb.

Bunun nəticəsi olaraq hazırda 4 telefonda eyni "WhatsApp" hesabını istifadə etmək imkanı yaranacaq.

