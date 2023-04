Müğənni Rəqsanə İsmayılova atası ilə bağlı maraqlı açıqlamalar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Həmin Zaur" verilişində bildirib ki, 3 yaşından atasını görmür. Müğənni bildirib ki, atası imkanlı şəxsdir:

"Atam pullu adamdır. O, hakim vəzifəsində çalışır, Rusiyada biznesləri var. Onu axtaran zaman dedilər ki, Rəqsanə atasını pula görə axtarır".

Rəqsanə İsmayılova atasını adını açıqlamayıb.

Həmçinin oxuyun: Rəqsanə Təranənin ittihamlarına cavab verdi: "Uşaqlara mən baxıram" - VİDEO

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.