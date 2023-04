Dünya çempionatına damğa vuran model Azərbaycana gəldi - VİDEO

Xorvatiyalı model İvana Knoll “Formula-1” Azərbaycan Qran-prisində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

İvana öncə İstanbul Hava Limanında olarkən türk mətbəxinin məşhur şirniyyatlarının görüntüsünü paylaşıb və bunları yazıb:

“Nəhayət, pəhrizə başlamağa qərar verdiyim ilk gün. Sevdiyim desertlər. Salam bamiyə və paxlava. Uzun zamandır, bu şirniyyatları görmürdüm”.

Daha sonra İvana Knoll Heydər Əliyev Hava Limanında olarkən çəkdiklərini izləyiciləri ilə bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.