“WhatsApp” istifadəçilərini üzdü - Maraqla qarşılanan yenilik işləmədi

“WhatsApp” yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” göndərilən fotoları daha keyfiyyətli çatdırmaq üçün işlər görür. Bildirilir ki, “WhatsApp” bu sahədə “Telegram”la rəqabət aparmaq istəyir. “Telegram”ı digər sosial media platformalarından önə çıxaran məqamlardan biri məhz göndərilən fotoların keyfiyyətini olduğu kimi çatdırmasıdır. “WhatsApp” bundan əvvəl funksiyanı tətbiq etməyə çalışsa da, yenilik gözlənilən nəticəni verməyib.

Yeni funksiya tətbiq edildikdən sonra foto göndərilərkən tətbiq faylın həcmini və keyfiyyətini azaldıb. “WhatsApp” bu məsələdən xəbərdar olduğunu və fotoların göndərilməsi ilə bağlı problemi həll etməyə çalışdığını açıqlayıb.

