Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu Şərq Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) müdafiə nazirlərinin Yeni Dehlidə keçirilən toplantısı çərçivəsində çinli həmkarı Li Şanfu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.

Məlumata görə, onlar arasında görüş əvvəlcədən planlaşdırılmayıb.

