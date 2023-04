Martda xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsilə ölkəmizdə apardıqları əməliyyatların həcmi 218,1 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac icmalı”nın aprel sayına istinadla bildirir ki, yanvar-mart aylarında isə əcnəbilər bank kartları vasitəsilə 551,9 milyon manatlıq əməliyyat aparıblar.

