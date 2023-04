Məlumat verdiyimiz kimi, Xorvatiyanın qalmaqallı gözəli İvana Knoll "Formula 1" Azərbaycan Qran Prisində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, ötən gün Bakını gəzən model yarışları izləyib. Model açıq geyimi ilə diqqət mərkəzində olub.

Tiktokda ən çox izlənilənlər sırasına daxil olan videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.