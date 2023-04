Azərbaycan Kahramanmaraşda şəhərcik inşa edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda keçirilən “TEKNOFEST”də çıxışı zamanı bildirib.

O qeyd edib ki, layihə çərçivəsində məktəb, məscid və digər tikililər də inşa ediləcək.

