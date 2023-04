Bu tarixlərdə ehtiyatlı olun: Mayın 11-dən 17-nə kimi...

Ekspertlər iddia edir ki, may ayında bir neçə uzunmüddətli maqnit qasırğası olacaq və ilk dalğanın kifayət qədər güclü olacağı gözlənilir ekspertlər deyir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, geomaqnit qasırğaları Yerin maqnit sahəsinin müxtəlif müddət və intensivliklə pozulmasıdır. Onlar yüklü hissəciklərin Günəşdən kosmosa atılması nəticəsində yaranır.

Mayın ilk maqnit qasırğaları 11-dən 17-nə kimi gözlənilir. Onlara “güclü” statusu verilib.

Sonra mayın 20-dən 25-dək orta intensivlikli maqnit qasırğaları proqnozlaşdırılır.

Mayın son maqnit qasırğası ayın 28-də Yer kürəsini bürüyəcək. Güclü olacaq və bütün gün davam edəcək.

