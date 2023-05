ABŞ-ın Miçiqan ştatında məktəb avtobusunun sürücüsü sükan arxasında huşunu itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu zaman avtobusda olan 13 yaşlı Dillon Rivz adlı məktəbli dərhal sükana müdaxilə edib. O əks yola çıxan avtobusu təhlükəsiz ərazidə saxlayıb. Məktəbli bu davranışı ilə avtobusda olan 66 yaşlı məktəblini və sürücünü böyük təhlükədən xilas edib. 7-ci sinif şagirdinin davranışına görə, ona, ailəsinə və məktəb rəhbərliyinə təşəkkür edilib. Sürücünün niyə huşunu itirdiyi açıqlanmayıb.

