Portuqaliya millisinin və Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunun futbolçusu Kriştianu Ronaldo sevgilisi Corcina Rodriqezlə ilə yayılan iddialara cavab verib.

Metbuat.aaz xəbər verir ki, bu barədə futbolçu sosial media hesabında paylaşım edib.

O, "sevgiyə alqışlar" yazaraq sevgilisi ilə səmimi fotosunu paylaşıb.

Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl yerli mətbuatda cütlüyün ayrılmaq üzrə olduqları barədə məlumat paylaşılmışdı.

