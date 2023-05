Elm və Təhsil Nazirliyi işçi AXTARIR

Elm və Təhsil Nazirliyi Regional Təhsil İdarələrində 6 məsləhətçi vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə üzrə müsahibə elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsahibəyə çıxarılan vəzifələr aşağıdakılardır:

1. Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinə Maliyyə-iqtisadiyyat sektoru üzrə baş məsləhətçi;

2. Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinə Tədrisin keyfiyyəti sektoruna aparıcı məsləhətçi;

3. Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinə Tədrisin keyfiyyəti sektoruna məsləhətçi;

4. Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinə İnzibati təşkilat sektoruna aparıcı məsləhətçi;

5. Mil-Muğan Regional Təhsil İdarəsinə Sabirabad rayonu üzrə təhsil sektoruna aparıcı məsləhətçi;

6. Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsinə Maliyyə-iqtisadiyyat sektoruna aparıcı məsləhətçi.

