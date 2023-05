Banan enerji və kalium mənbəyidir

Banan çox faydalı hesab olunur, çünki o əsl enerji və kalium mənbəyidir, eləcə də A, B və C vitaminləri və qida maddələri və minerallar: fosfor, kalsium, dəmir, sink, kalium və maqnezium ilə zəngindir.

Bundan əlavə, banan çox yaxşı həzm olunan və doyurucu hesab olunur, buna görə də idmançılar, balaca uşaqlar və mədə-bağırsaq problemləri olan insanlar arasında xüsusilə populyardır. Banan mütləq gündəlik menyuya daxil edilməlidir. Onun bir çox üstünlükləri var, sağlam qidalanma və kifayət qədər vitamin və minerallar ehtiyatına töhfə verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə həkim-nutrisioloq İqor Strokov “MedikForum”a bildirib.

Strokov bananın sağlamlıq üçün əsas üstünlüklərini sadalayıb. Banan orqanizmi tez bir zamanda enerji ilə təchiz edir və onu intensiv məşqə hazırlayır; əzələ kütləsini artırır və elektrolit balansını sabitləşdirir. Tərkibində olan pəhriz lifləri həzmi tənzimləyir və beləliklə, qəbizlik və ishala qarşı kömək edir. Banan qan təzyiqini tənzimləyir, çünki tərkibindəki kalium və az miqdarda olan duz eyni zamanda yüksək qan təzyiqinin qarşısını alır. O, əbəs yerə imtahanlar öncəsi beyin üçün populyar qida hesab olunmur. Meyvə beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər. Banan qabığı da faydalı ola bilər. Örtüyün daxili hissəsi həşərat dişləmələri nəticəsində yaranan qaşıntıları da aradan qaldıra bilər.

