Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Belçikanın paytaxtı Brüsseldə səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın NATO-dakı Daimi Nümayəndəliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, H.Hacıyev NATO Baş katibinin köməkçisi David Katler ilə görüşəcək

