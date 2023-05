Sağlam olmaq istəyən təzə fındıq yesin - Fındığın faydaları

Fındıq müxtəlif vitaminlər, minerallar və antioksidantlarla zəngindir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən təzə fındığın sağlamlıq üçün faydalarını təqdim edir:

Sağlam yağlarla zəngindir: Fındıq LDL və ya "pis" xolesterinin aşağı səviyyələri və ürək xəstəliyi riskinin azalması ilə əlaqəli olan mono doymamış və çoxlu doymamış yağlar da daxil olmaqla sağlam yağların əla mənbəyidir.

Ürək üçün faydalıdır: Fındıq yüksək səviyyədə antioksidant və flavonoidləri ehtiva edir ki, bu da iltihabı azaltmaqla və qan axını yaxşılaşdırmaqla ürəyi qorumağa kömək edə bilər.

Çəki idarə etməyə kömək edə bilər: Yüksək kalorili olmasına baxmayaraq, fındıq lif və zülal baxımından da yüksəkdir, bu da daha uzun müddət tox və doymuş hiss etməyə kömək edə bilər, potensial olaraq kalori qəbulunun azalmasına və çəki itkisinə səbəb olur.

Beyin sağlamlığı üçün faydalıdır: Fındıq yaxşı bir E vitamini mənbəyidir və bu, idrak funksiyasının yaxşılaşması və yaşa bağlı idrak qabiliyyətinin azalması riskinin azalması ilə əlaqələndirilir.

Xərçəng riskini azalda bilər: Fındıq, döş və kolon xərçəngi kimi müəyyən xərçəng növlərinin riskini azaltmaqla əlaqəli olan fenolik birləşmələr və proantosiyanidinlər də daxil olmaqla yüksək səviyyədə antioksidantları ehtiva edir.

Minerallarla zəngindir: Fındıq sümükləri və dişləri sağlam saxlamaq və qan təzyiqini tənzimləmək üçün vacib olan maqnezium, fosfor və kalium kimi mineralların zəngin mənbəyidir.

Ümumiyyətlə, təzə fındıqları pəhrizinizə daxil etmək sizə bir sıra sağlamlıq faydaları verə bilər və ümumi rifahınızı yaxşılaşdıra bilər. Bununla belə, onların həm də yüksək kalorili olduğunu nəzərə almaq lazımdır, ona görə də balanslaşdırılmış pəhrizin bir hissəsi kimi onları düzgün miqdarda istehlak etmək məsləhətdir.

