Xalq artisti gəlininin vəziyyətindən DANIŞDI: “Oğlum şok vəziyyətində idi”

Xalq artist Mələkxanım Eyubova gəlininin səhhəti ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı məlumat almaq üçün Oxu.Az-ın əməkdaşı Xalq artist Mələkxanım Eyubova ilə danışıb.

Xatırladaq ki, ötən günlərdə Mələkxanım Eyubovanın oğlu Cəfər Nəcəfov “Instagram” hesabında yoldaşının səhhəti ilə bağlı paylaşım edib. O, həyat yoldaşında böyrək çatışmazlığı yarandığını, həyati təhlükəsi olduğunu deyib. Heç bir təcili yardım qəbul etmədiyini vurğulayıb.

Xalq artisti ailə problemləri ilə gündəmdə olmağı sevmədiyini dilə gətirib:

“Ümumiyyətlə, bir neçə gündür ki, bizi sevən dostlarımız, sənətimə hörmət edən insanlar çox narahat olublar. Əslində bu, hər bir kəsin evində yaşana biləcək problemdir. Lakin sənət adamı olduğumuz üçün bu problemlər də işıqlanır. Hətta bəzən insanlar buna qıcıqlanırlar. Dilə gətirirlər ki, “niyə müğənnilərin ailələrini işıqlanıdırırsınız?” Demək lazımdır ki, bu insanlar ömürlərini sənətə fəda ediblər. Hər birinin ailəsində olan problemlər insanları narahat edir. Bu işlər baş verir.

Mən 40 ildir ki, sənətdəyəm. Hər zaman gündəmdə olmuşam. Lakin heç bir problemimi bölüşməmişəm. Yazmamışam, bildirməmişəm. Yalnız sevincimi bölüşə bilərəm”.

Xanəndə oğlunun şok vəziyyətdə paylaşım etdiyini söyləyib:

“Sadəcə oğlum şok vəziyyətində idi. Gəlinimin iki böyrəyinin birdən-birə sıradan çıxması onu bu vəziyyətə saldı. Gecə bizi heç bir xəstəxana qəbul etmədi. Çox ağır olduqlarını bildirdilər. Siz həkimsiniz, borcunuzdur ki, hər bir kəsə o yardımı edəsiniz. Onlar xəstəyə yaxın durmadılar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Oğlum o vəziyyətdə paylaşım edib. Tanınmış bloqerdir. Tanınmış insan olduğu üçün sürətli şəkildə yayıldı. Hər kəs bildi. Mən kimisə narahat etmək istəməzdim. Şükürlər olsun ki, kritik vəziyyətdən çıxıb. Artıq 70 faiz öz sağlamlığına qovuşub.

Yardım istəyən şəxs deyiləm. Bütün sənət dostlarım sağ olsunlar. Hər kəs mənəvi dəstəyini, doğmalığını nümayiş etdirdi. 4 gündür ki, stresdəyik. Heç kəs ilə kəlmə belə kəsməmişəm”.

M.Eyubova gəlininin hələ də reanimasiyada olduğunu əlavə edib:

“Hələ də reanimasiyadadır. Bir-iki günə, inşallah, palataya köçürüləcək. Sonrakı prosesləri açıqlamaq istəmirəm. Allahın izni ilə yaxşı olacaq. Allah heç bir insanı darda qoymasın. Allah heç kəsə vaxtsız qıymasın. Hər kəsin balası salamat olsun. Həkim gələcəyi üçün heç bir qorxusu olmayacağını bildirdi. Heç bir övlad anasız, atasız qalmasın.

Onu dualar saxladı. Allah izn verərsə, olar. Allahım izn verdi ki, o, bu gün öz sağlığına qovuşdu. Yalnız zəng edənlərə deyirdim ki, dua edin. Göydə Allah, yerdə dualar onu qorudu”.

Qeyd edək ki, Mələkxanım Eyubovanın Cəfər və Nicat adlarında iki oğlu, Nəzrin və Nərmin adlarında iki qızı var. Cəfər Nəcəfov ailəlidir, bir qız atasıdır.

