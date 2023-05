Müəllim, tanınmış təlimçi-ekspert Nizami Məmmədli intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat yayıb.

Onun hansı səbəbdən bu addımıa tması məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.