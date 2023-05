Ukraynanın Odessa şəhərinin meri Qennadi Truxanov həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə İxtisaslaşmış Prokurorluğu məlumat yayıb.

Məhkəmə Q.Truxanov barəsində iki ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçib. O, büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsində ittiham olunur.

